A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) anunciou em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (15) a retomada das obras do Hospital Universitário (HU). O projeto foi contemplado com R$180 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal. A coletiva contou com a presença do reitor da UFJF Marcus David, da vice-reitora Girlene Silva, da Prefeita Margarida Salomão (PT), da Deputada Federal Ana Pimentel (PT) e do Superintendente do HU Dimas Araújo.

O projeto do novo HU, unidade Dom Bosco, é formado edifícios divididos em 11 blocos, dois já estão em funcionamento. A obra tem previsão de término em meados de 2026, segundo informações de Dimas Araújo. O local contará com atividades administrativas, de assistência, ensino e pesquisa.

A Prefeita Margarida Salomão ressaltou a importância da retomada das obras do HU para Juiz de Fora, que atende mais de 90 municípios da Zona Mata. "Não temos um grande hospital público na cidade e precisamos fazer parcerias com instituições privadas, por conta da absoluta incapacidade de "parceirar" com o sistema público. Tínhamos a expectativa da conclusão da obra do Hospital Regional, mas não tem fumaça por ali, então provavelmente não tem fogo. O HU é a realidade e para nós que gerimos a saúde no município que é um polo de uma região e atende mais de um milhão e oitocentos mil usuários do sistema público de saúde. Então isso é uma vitória espetacular para Juiz de Fora", discursou a prefeita.

O projeto tem o potencial de aumentar a capacidade de formação, permitindo um total de 361 residentes por ano, um aumento significativo em relação aos anos anteriores. Dimas Araújo ressalta. "É um grande desafio, uma grande necessidade de novos espaços de ensino para o desenvolvimento do projeto multiprofissional, transdisciplinar, interdisciplinar".

O novo HU contará com 20 leitos de saúde mental e assistência 24h por dia em casos agudos, como esquizofrenia e dependência química, 78 leitos clínicos e 78 leitos cirúrgicos, Centro de Tratamento de Queimados com 12 leitos, que não tem em Juiz de Fora em caso de queimados graves, ampliação do Centro Cirúrgico com 10 salas de cirurgia, 50 leitos de UTI, 10 clínicos, 10 cirúrgicos, 10 coronarianos, 10 neurológicos e 10 pediátricos, ampliação da oferta de transplantes, de medula óssea e renal e habilitações em transplantes de fígado entre outros, 26 leitos de Ginecologia e Obstetrícia, 25 leitos pediátricos e 8 quartos de PPP(pré-parto, parto e pós-parto), entre outros. Os Ambulatórios serão entregues ainda no final deste ano, as obras estão 98% concluídas.

FOTO: Isabella Oliveira/Acessa.com - Andamento das obras do novo HU