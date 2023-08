Um adolescente, de 17 anos, caiu do 4º andar do prédio que mora e ficou ferido no fim da noite dessa terça-feira (15) no Bairro Santa Helena, em Juiz de Fora.



De acordo com informações da Polícia Militar, o adolescente caiu da janela e sofreu algumas lesões. Ele foi socorrido pelo SAMU consciente e encaminhado para o Hospital Monte Sinai. O motivo da queda não foi informado.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a assessoria do hospital que informou que não passa mais estado de saúde de pacientes.