Após a Lei Municipal 14.587 ser aprovada pela Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) – norma que aumentou de três para cinco o número de conselheiros por território –, o Executivo deu sequência ao edital para eleição dos novos conselheiros tutelares para o quadriênio 2024-2027.

Na próxima quinta-feira (18) será divulgada a lista definitiva dos candidatos habilitados, que têm dos dias 19 de agosto a 30 de setembro para fazerem suas campanhas.

Serão eleitos no dia 1º de outubro cinco conselheiros e cinco suplentes para cada um dos cinco territórios da cidade. São eles:

Território 1 — Região Norte, Valadares, Penido e Rosário de Minas;

Território 2 – Região Sul-Oeste, Monte Verde, Humaitá, Torreões;

Território 3 – Centro-Sudeste);

Território 4 – Leste, Caeté, Sarandira;

Território 5 – Norte - Nordeste.

Os conselheiros tutelares trabalham 40 horas por semana, receberão o subsídio mensal de R$4.095,45, e são responsáveis por zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes, cumprindo atribuições previstas, especialmente, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Acompanhe:19/08 a 30/09 - Período de campanha dos candidatos1º/10 - Assembleia para votação 03/10 - Publicação do resultado da votação de titulares e suplentes04 e 05/10 - Período para recursos fundamentados 06 e 09/10 - Análise e julgamento pela Comissão Organizadora10/10 - Publicação da classificação dos candidatos eleitos e suplentes