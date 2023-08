Em função do deslocamento de uma rocha, que ocorreu no fim de junho de 2023, que rompeu a rede de água no Bairro Tiguera, Zona Sudeste de Juiz de Fora, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), iniciou as obras de remodelação das redes que atendem os bairros Tiguera, Retiro, Terras Altas, Santo Antônio e adjacências. A intervenção tem duração prevista para dois meses.



O setor de engenharia da Companhia informa que, no local, serão implantadas duas redes de água: uma de 250 milímetros e outra de 300 milímetros de diâmetro, totalizando uma extensão de cerca de 600 metros. Para a realização dos trabalhos, durante o período, será necessária uma alteração no trânsito em um trecho de 100 metros da Avenida Francisco Cerqueira, esquina com a Rua Nossa Senhora de Lourdes, na altura próxima ao reservatório da Cesama na região, deixando o tráfego em esquema pare/siga.

A Cesama pontua que as obras estão sendo iniciadas agora em virtude da complexidade da área, que exige uma tubulação de médio porte e, também, da instabilidade no talude, causada pelos desmoronamentos. Após o ocorrido, para garantir o abastecimento da população dessas localidades, os reparos mais urgentes foram feitos naquela época, sempre com acompanhamento da Defesa Civil. Agora, os trabalhos trarão solução definitiva para o fornecimento de água local.