O Projeto “Caminhando pela História” disponibiliza 15 ingressos gratuitos para visita guiada à Cervejaria Gavioli, que fica no Bairro São Pedro. Os interessados podem se cadastrar por meio da plataforma Sympla. O encontro, promovido pela Secretaria de Turismo (Setur) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), ocorrerá no dia 24 de agosto, às 14h. A iniciativa é uma parceria que ainda inclui a Associação das Cervejarias da Zona da Mata (Unicerva).

O objetivo, conforme a Setur, é mesclar aprendizado e entretenimento, refletindo o comprometimento de Juiz de Fora com o desenvolvimento do turismo doméstico e com a valorização das tradições que fortalecem a identidade da cidade.

O roteiro terá a duração de duas horas e será orientado por profissionais do local. Durante a visita, os participantes vão conhecer a história e as curiosidades da cervejaria, além de percorrer as instalações da fábrica para acompanhar o processo de produção das cervejas artesanais. A bebida alcoólica é considerada um dos principais produtos turísticos de Juiz de Fora. No dia 25, também será realizada uma visita à cervejaria Prost Pub, com ingressos disponíveis gratuitamente a partir de sexta-feira (18).