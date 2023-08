Um jovem que ainda não teve a idade confirmada foi assassinado no início da tarde desta sexta-feira (18), em frente ao número 335 da Rua Avelino Milagres no Bairro Industrial. A Polícia Militar faz buscas por três pessoas suspeitas do crime, de acordo com informações preliminares. A ocorrência ainda está em andamento.

*texto em atualização*