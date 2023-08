Juiz de Fora inicia a implantação do novo sistema de bilhetagem digital Moov a partir desta segunda-feira (21), a solução, desenvolvida pela empresa Transdata, promete uma transição tranquila e eficaz para um método de pagamento e controle de fluxos de linhas mais moderno e prático.



A dinâmica do novo sistema permitirá a adoção de um novo tipo de cartão pelo usuário, conforme o perfil de uso. São duas opções: o Cartão Moov Gratuidade (roxo), destinado às pessoas que possuem direito a gratuidade legal, como idosos, estudantes e portadores de necessidades especiais; e o Cartão Moov Pagantes (verde), destinado aos passageiros que utilizam o vale-transporte e outros tipos de pagamento.

O acesso ao Cartão Moov será coordenado pela ASTRANSP, que irá divulgar as datas de disponibilidade para diferentes grupos de passageiros, começando pelos beneficiários de gratuidade e, posteriormente, incluindo os pagantes. As recargas de crédito poderão ser efetuadas via WhatsApp, com a opção de pagamento com PIX, além de alternativas como a compra de créditos por meio de um novo aplicativo usando cartão de crédito, pessoalmente na ASTRANSP ou através do novo site www.moovjf.com.br

Apesar da ampliação na forma de pagamento, o dinheiro em espécie continuará a ser aceito nos transportes públicos.