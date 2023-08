Um jovem de 21 anos foi executado na Estrada Francisco de Paula, no Distrito de Torreões, na manhã deste sábado (19). Informações preliminares aponta que moradores ouviram disparos com arma de fogo e, logo depois, viram o corpo do rapaz no chão. No local, a Polícia Militar constatou o óbito e foram localizou varias cápsulas vazias. Ainda conforme a PM, há a hipótese de que os tiros foram disparados através de uma janela. A perícia foi acionada e a ocorrência está em andamento.