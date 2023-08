A Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) entregará nesta segunda-feira (21) a Medalha Pedro Nava. A sessão solene acontecerá no Plenário da Casa Legislativa a partir das 19h30 e homenageará duas instituições e nove personalidades que se destacaram no cenário da produção literária, da recuperação da memória e do fomento à leitura.



Conheça os agraciados de 2023:



Ana Paula Torquato - Produção Literária

Cristina Ribeiro Villaça - Fomento à LeituraFernando

Fábio Fiorese Furtado - Produção Literária

Giovani Duarte Verazzani - Produção Literária

Grupo Caravana de Histórias - Fomento à Leitura

Grupo Nzinga - Recuperação da Memória

Leila Maria Fonseca Barbosa - Recuperação da Memória

Maria de Lourdes Abreu de Oliveira - Produção Literária

Natália Sathler Sigiliano - Fomento à Leitura

Vitu Marcs - Recuperação da Memória



Pedro Nava

Escritor e memorialista, nasceu em Juiz de Fora em 5 de junho de 1903. Foi com a publicação de Baú de Ossos, editado em 1970, que a crítica brasileira passou a considerar Pedro Nava como um dos mais significativos acontecimentos da literatura brasileira e um marco na memorialística.

Além de um tributo ao juiz-forano, a Medalha Pedro Nava amplia em Juiz de Fora a perspectiva para a transformação do mundo por meio da arte literária e foi criada na CMJF por meio da Resolução 1.330/2019. A comissão que escolhe os agraciados é responsabilidade do Conselho do Mérito, composto pela Câmara Municipal, Faculdade de Letras da UFJF, Conselho Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Educação e Academia Juiz-forana de Letras.