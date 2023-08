A Prefeitura de Juiz de Fora assinou contrato emergencial para com a empresa Empremed Serviços Médicos no valor total de LTDA de R$ 2.700.158,40 , já o valor mensal estimado é de R$ 450.026,40 para a realização de serviços de tomografia computadorizada, ressonância magnética e raio-x. A informação foi confirmada pelo Acessa no Portal da Transparência nesta segunda-feira (21).

Segundo documento, a contratação visa atender a demanda da Subsecretaria de Urgência e Emergência (SSUE), nas unidades de saúde do Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira (HPS) e Departamento de Unidade Regional Leste (DURL).

De acordo com a Prefeitura, a contratação emergencial será por um período de 180 dias ou até que seja finalizado o processo da nova licitação, de empresa especializada na realização de exames de diagnóstico por imagem.

Como apurado também pelo Portal, as demandas do serviço contratado são baseadas em atendimentos de pacientes pré-hospitares agendados, pré-hospitalares não agendados para casos urgentes e pacientes internados com demandas urgentes e eletivas.

Em relação aos critérios de priorização de realização dos exames, o documento aponta que deverão ser definidos pelas equipes de referência dos pacientes, priorizando sempre o atendimento dos internados e os exames emergenciais.