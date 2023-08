Após a vinculação de vídeos nas redes sociais a respeito da ação da Polícia Militar (PM) na sexta-feira (18), quando equipes procuravam suspeitos do assassinato de um jovem no Bairro Industrial, Zona Norte de Juiz de Fora, no Bairro Jóquei Clube, a PM divulgou uma nota sobre o ocorrido. Nas imagens, populares criticam a ação dos militares.

Na nota, a PM explica que as equipes realizavam diligências com intuito de localizar os três

autores envolvidos no homicídio. A ação policial resultou na prisão de um homem, de 27 anos. Segundo a Polícia, ele teria agredido os policiais e tentado impedir a prisão de um outro homem que

havia desacatado a equipe policial.

Durante a tentativa de fuga, esse homem tentou se desfazer de uma arma de fogo de calibre 32mm. A PM ressaltou que ele possui antecedentes por envolvimento em roubo e uso de entorpecentes. Foi presa também uma mulher de 30 anos que também tentou impedir a ação policial. Ainda de acordo com o comunicado da PM, durante o desfecho da ocorrência, uma mulher de 23 anos de idade, que estava próximo ao local relatou estar ferida próximo ao ouvido, foi atendida no Hospital de Pronto Socorro (HPS) e foi constatada uma lesão leve. Ela foi submetida a exame de corpo delito, sendo constatado que o objeto que a machucou tem características perfuro contundente, não sendo identificado com exatidão qual seria o objeto.

"Não é possível fazer julgamento ou análise com base apenas em imagens que foram gravadas a

distância, que não permitem ouvir sons, e toda as circunstâncias envolvidas naquele contexto. Assim sendo, será instaurado um Inquérito Policial Militar, visando ouvir as partes, testemunhas, bem como os peritos que deverão analisar as imagens e demais provas", ressaltou a nota.