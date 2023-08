Nesta terça-feira (21), a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) vai realizar uma manutenção no reservatório Milho Branco com o objetivo de melhorar o fornecimento de água da região. Os trabalhos serão executados de 8h às 17h e, para isso, será necessário interromper o abastecimento dos bairros Milho Branco I e Milho Branco II. A água será reaberta quando a manutenção for finalizada, sendo o abastecimento regularizado ao longo da noite de terça e da quarta (22).

Na quarta-feira (22), a Cesama dará início à remodelação da rede de água da Rua Araxá, Bairro São Benedito, entre as ruas São José e Marcelino de Oliveira. No primeiro dia de serviço, será realizada a instalação de um registro na Rua Araxá, sendo necessária a interrupção do abastecimento, que pode afetar os bairros São Benedito e Vila Alpina. Assim que o novo equipamento estiver instalado, o fornecimento de água será restabelecido, sendo normalizado ainda na tarde de quarta.

A partir de quinta-feira (23), os trabalhos de implantação da nova rede serão de fato iniciados, com a extensão de cerca de 220 metros de tubulação. Neste caso, somente o abastecimento da Rua Araxá e as ruas adjascentes serão afetadas, de 8 às 17 horas. Diariamente, o fornecimento será retomado após os trabalhos. A previsão é de que a obra dure, aproximadamente, três semanas.