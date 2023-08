A Sede do Conselho Tutelar Leste, localizada na Rua Vitorino Braga, 126, Bairro Vitorino Braga, em Juiz de Fora estará fechada de 14h às 18h nesta terça-feira (22).

De acordo com informações do aviso emitido no Atos do Governo da Prefeitura de Juiz de Fora, a sede estará fechada para a realização de uma reunião com a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude.

As urgências e emergências serão atendidas através do telefone (32)98463-0980.