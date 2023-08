O exercício anual com simulado prático de emergência para evacuação da Zona de Autossalvamento (ZAS) das barragens de armazenamento de resíduos industriais ocorrerá em duas datas, conforme anunciaram a empresa Nexa e Defesa Civil. No domingo (27), o treinamento ocorre em Benfica e na terça-feira (29), no Bairro Igrejinha, ambos na Zona Norte de Juiz de Fora. A intenção é reforçar e ampliar a cultura de prevenção e segurança, além de orientar a população sobre como agir em caso de emergência.

Os moradores das zonas de autossalvamento receberam convites enviados pela Nexa e devem participar da simulação. O restante da população não deve se preocupar com os avisos sonoros e podem continuar suas atividades normalmente.

No comunicado, a Nexa salienta que suas estruturas estão seguras e a ação faz parte da do Plano de Ação de Emergência de Barragens (PAEB) em cumprimento à legislação nacional de segurança de barragens.

No domingo, dia 27 de agosto, haverá uma interdição a partir da Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro de Benfica, na altura da Rua Martins Barbosa para realização do simulado. As linhas de ônibus 715, 716, 717, 718, 724, 726, 728, 735, 736, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 757 e 766terão seu trajeto paralisado temporariamente, por 35 minutos, das 10h55 às 11h30, na Avenida Juscelino Kubitschek e da Avenida Antônio Simão Firjan, na região de Benfica.



Durante o simulado em Igrejinha, na terça-feira (29), haverá interdição temporária do trânsito de veículos nos arredores da empresa e as linhas de ônibus 726, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746 e

752 terão seu trajeto paralisado temporariamente, por 35 minutos, das 13h55 às 14h30, próximo a empresa, na BR 267 - KM 119, na região de Igrejinha.

A realização do simulado de emergência é coordenado pela Nexa, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, com o apoio da Polícia Militar, SAMU, Secretaria de Mobilidade Urbana, Polícia Rodoviária Federal, Polícia

Ambiental, Guarda Municipal.