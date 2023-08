Uma colisão envolvendo quatro veículos impactou o tráfego na margem direita da Avenida Brasil, após o cruzamento com a Rua Benjamin Constant, no Centro de Juiz de Fora, no início da tarde desta terça-feira (22). Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Juiz de Fora atuaram na orientação do trânsito. A Polícia Militar também esteve no local do sinistro. Não há ainda informações sobre feridos. A passagem no trecho foi liberada às 16h.

*Texto em atualização