Os diretores do recém-criado Conselho de Segurança Pública da Região Central da Cidade (Consep) foram empossados na manhã desta terça-feira (22) em uma reunião na qual o estatuto do Conselho também foi aprovado nos moldes da legislação vigente. Segundo a PM, o objetivo é a promoção e gestão conjunta de segurança pública na área central e bairros adjacentes, trazendo a sociedade civil organizada para intervir junto a comunidade e os demais órgãos envolvidos na Defesa Social.

A ação é considerada um importante passo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores, comerciantes e população flutuante da região. O Consep Central JF conta com a representatividade das associações de moradores, sindicato dos condomínios, da Camara dos Dirigentes Lojistas (CDL), da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) , da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria de Juiz de Fora (Sindipan), dos Hotéis e dos Shoppings.

A criação dessa unidade, conforme a PM, vem de um trabalho oriundo da implantação das Redes de Proteção Preventivas comerciais a partir de 2021, com a assessoria técnica do tenente Robson , sargento Albuquerque e sargento Paula. O Consep central atuará no Centro, Granbery, Paineiras, Santa Helena, Jardim Glória, Morro da Glória, Santa Catarina, Vale do Ipê , Mariano Procópio, com reuniões mensais onde as demandas de segurança Pública serão discutidas e as ações preventivas traçadas em conjunto.