Com a ajuda da cadela Uzzi de Lieudegarde, a Polícia Militar (PM) localizou maconha, crack e cocaína em uma mata de difícil acesso nessa terça-feira (22), no Bairro São Geraldo em Juiz de Fora. Um suspeito, que não teve a idade informada, foi preso.

De acordo com a PM, durante uma operação no conjunto habitacional denominado “Carandirú”,os policiais se depararam com três suspeitos próximo à entrada. Ao perceberem a presença da guarnição, os homens saíra correndo em direções opostas, sendo acompanhados visualmente pelos militares.

Em determinado momento, um dos suspeitos pulou de um barranco e entrou em uma mata fechada e de difícil acesso. Os policiais cercaram o local, e após uma varredura o homem foi localizado escondido no meio da vegetação.

Com a ajuda da cadela Uzzi de Lieudegarde, a PM localizou uma porção de maconha, 11 pedras de crack, dois papelotes de cocaína e R$250,60. O material estava enterrado.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido na ação.