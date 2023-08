Um homem de 24 anos foi preso na noite de terça-feira (22) depois de roubar uma moto em uma distribuidora de bebidas na Rua Bezerra de Menezes, no Bairro Nova Era, na Zona Norte de Juiz de Fora. Ele chegou e ordenou à pessoa que fechava o estabelecimento para que deitasse no chão. Ele exigiu a arma e o dinheiro do local. Identificou a chave da motocicleta no bolso da vítima e pegou. Ele saiu do local com a moto e o capacete.



Equipes do 27º Batalhão de Polícia Militar realizaram rastreamento pela região e conseguiram encontrar o veículo no quintal de um imóvel no bairro Vila Esperança l. Na moto estavam a chave e o capacete. Ainda foram encontrados na casa materiais subtraídos na ação criminosa, além de uma blusa de moleton de cor branca, utilizada pelo autor no momento do crime.

A vítima reconheceu o autor. Ele foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Plantão, juntamente com os materiais apreendidos.