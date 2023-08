Um homem, de 39 anos, foi atacado a facadas e teve ferimentos no braço e nas costas, na manhã desta quinta-feira (24), na Rua Roberto de Barros, Centro de Juiz de Fora. Uma mulher, de 44 anos, foi presa pela tentativa de homicídio.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima foi encontrada caída na calçada com um ferimento profundo no braço e uma perfuração nas costas. Ela informou que teria recebido golpes de facas e passou detalhes de quem, supostamente, a teria atacado.

A PM localizou a suspeita na Praça do Riachuelo e ao ser questionada sobre o crime ela relatou que passou a noite na rua com o homem, fazendo o uso de drogas e que ela havia sido abusada sexualmente por ele. Diante do fato, ela furtou uma faca em um supermercado para se vingar.

Ainda, de segundo a equipe policial, o supermercado confirmou através de câmeras de segurança o roubo relatado pela suspeita.

Ela foi presa e encaminhada para a Delegacia de plantão. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.