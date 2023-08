Dos 47 mandados de busca e apreensão totais que estão incluídos na Operação Conjunta "Sepulcro Caiado", 18 alvos permanecem foragidos. As diligências, conforme confirmou a Polícia Civil nessa quinta-feira (24), continuam no intuito de deter os suspeitos. As investigações acontecem há dois anos e incluem duas grandes apreensões que ocorreram em 2022.

A primeira, aconteceu no Bairro Novo Horizonte, em maio de 2022, quando foram apreendidas 280 barras de maconha 20kg de pasta base de cocaína, avaliados em R$1 milhão. A segunda, ocorreu no estacionamento do Hospital Albert Sabin, em julho, quando 276 barras de maconha, avaliadas em R$300 mil.

Todas essas ocorrências estão relacionadas com os crimes investigados pela "Operação Sepulcro" Caiado, que nessa quarta-feira (23), que culminou com a prisão de 29 pessoas em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Civil, as atividades ilícitas que levaram a realização de buscas em 21 empresas da cidade, têm relação com uma atuação interestadual, com vínculo identificado com grupos criminosos do narcotráfico do Rio de Janeiro. O grupo tem ainda ramificações no Espírito Santo e São Paulo