Nessa quinta-feira (23), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou mandado de prisão contra um homem e dois mandatos de busca e apreensão nas residências de dois suspeitos de crimes cometidos na região Nordeste de Juiz de Fora.



De acordo com as investigações, no dia 11 de maio deste ano, dois homens, de 21 e 25 anos, teriam assaltado um posto de combustível localizado no Bairro Granjas Betânia. Ambos estavam em uma moto e possuíam arma de fogo. Com as imagens de segurança do local, um dos suspeitos foram identificados e posteriormente, reconhecido pelas vítimas.

A motocicleta utilizada pela dupla foi apreendida na residência do investigado de 25 anos, junto aos dois capacetes usados durante o roubo, porém o suspeito não foi localizado.

A PCMG representou então pelo mandado de prisão temporária do suspeito de 25 anos, além de dois mandados de busca e apreensão para as residências dos dois investigados.

Operação Centenária

Em cumprimento dos mandados na residência do suspeito de 25 anos foi encontrada pela PCMG uma réplica de arma de fogo, tipo pistola, e parte da vestimenta usada na data do crime. Já na casa do segundo investigado, a Polícia Civil apreendeu um casaco, semelhante ao que aparece nas filmagens do momento do assalto. O suspeito preso, que é investigado em outros inquéritos policiais de roubos e sequestros, confessou a participação no assalto, confirmando que as roupas apreendidas também foram utilizadas no dia do fato, bem como a réplica de arma de fogo. As investigações continuam a fim de apurar outros crimes correlatos.



FOTO: Polícia Civil de Minas Gerais - Apreensão de roupas e réplica de arma de fogo nas casas de dois suspeitos

