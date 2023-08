Na noite dessa quinta-feira (24), 20 personalidades físicas e jurídicas receberam a Medalha Geraldo Pereira na Câmara Municipal de Juiz de Fora. A honraria é concedida a agentes culturais que se destacaram na produção, difusão e engrandecimento das manifestações artístico-culturais e sociais na cidade e região. A solenidade foi registrada pela JFTV Câmara ao vivo e pode ser assistida no canal da JFTV no YouTube.

O presidente, Zé Márcio-Garotinho (PV), representou todos os vereadores e reforçou o reconhecimento público a cada um dos homenageados e a vida dedicada à cultura de Juiz de Fora. "São esforços que produzem aquilo que nos eleva para além de uma visão utilitarista e mecânica da vida. Somos mais que números e estatísticas. Somos ideias. Somos criatividade. Somos vanguarda. Somos vontade. Somos infinitude. Cada um dos agraciados desta noite é uma amostra do quão imenso é o oceano de possibilidades da criação humana." O vereador Dr. Antônio Aguiar (UNIÃO) apresentou ainda um relato da vida e obra de Geraldo Pereira.



Em discurso representando todos os homenageados, o maestro do Coral Pró-Música, Victor Cassemiro Leite, destacou a arte de Geraldo Pereira, o poder transformador da cultura e o potencial de Juiz de Fora. Seguindo as letras de Geraldo, o maestro terminou o discurso com o otimismo: “Não desanimamos. Tenhamos sempre a esperança de que a cultura e todos que a promovem serão mais valorizados".



Participaram ainda da celebração os vereadores Cida Oliveira (PT), Bejani Júnior (PODE), Julinho Rossignoli (PP), Juraci Scheffer (PT), João Wagner Antoniol (PSC), Vagner de Oliveira (PSB), Protetora Kátia Franco (REDE), Laiz Perrut (PT), Marlon Siqueira (PP), Maurício Delgado (UNIÃO), Nilton Militão (PSD), Pardal (UNIÃO), Sargento Mello Casal (PTB), Tallia Sobral (PSOL) e Tiago Bonecão (CIDADANIA).



Geraldo Pereira Compositor, sambista e cantor de grande projeção nacional, Geraldo Pereira é considerado o mais brilhante cultor do samba sincopado, popularmente conhecido como samba de gafieira, pelo ritmo requebrado e brejeiro. Autor de versos livres e arrojados, foi uma espécie de alma da bossa nova nos anos 60. Geraldo Pereira nasceu em Juiz de Fora, mas se mudou para o Rio de Janeiro, onde fez carreira, aos 12 anos de idade. A medalha foi criada pela Resolução nº 1.309/2016 e instituída em parceria com a Associação Cultural Estação Palco, sendo uma forma de agraciar pessoas e entidades que contribuem para a produção, difusão e mérito das manifestações artístico-culturais e sociais na cidade e região.

Conheça os homenageados de 2023

Alan e Alisson

Antônio Carlos Gomes

Associação Cultural Bloco Afro Ìlù À Muvuka

Banda de Música do Estado Maior da 4ª RPM

Coral Arquidiocesano Benedictus

Coral do Colégio dos Jesuítas

Coral Pró-Música

Giovane Israel dos Santos

Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Edelweiss Tanzgruppe

Ivanir FerreiraKrynZoo

Margareth Assis Marinho

Maria Aparecida do Carmo

Maria da Glória Camilo Rosa

Petrônio Ribeiro

Projeto Samba de Escola

Régis da Vila

Ronaldo Tadeu Magalhães Pereira

Sil Andrade

Vânia Lucia da Silveira