A reta final do inverno em Juiz de Fora veio com temperaturas típicas de verão, acima dos 30 graus, com forte calor ao longo dos dias. No entanto, conforme o professor de Geografia, idealizador da página Tempo e Clima JF, Renan Tristão, conforme ocorreu nesta sexta-feira (25), a chegada de uma frente fria de massa de ar polar diminui as temperaturas e provoca chuvas durante o fim de semana e no início da próxima.

Segundo Tristão, as temperaturas máximas entre o domingo (26) e a terça-feira (29) poderão variar entre 15 graus e 18 graus. Podendo estar entre as menores máximas do ano. A previsão é de que o clima fique nublado durante o dia todo, principalmente, até a quarta-feira (30), quando as temperaturas máximas devem variar entre 18 graus e 22 graus.

O ponto de destaque, no entanto, é o volume de chuvas previsto para ocorrer até o a quinta-feira (31), que podem variar entre 30mm e 80mm. O professor destaca que esses valores são o suficiente para superar a média histórica para o mês em algumas áreas.

Renan explica que essa configuração de temperatura é reflexo da atuação do El Niño, assim como o retorno precoce da estação chuvosa. "Vai ficar bem notório aí nos próximos dias. Com acumulados de chuva bastante impressionantes pra época do ano aqui na nossa região. Causado por essa frente fria que está chegando", ele acrescenta que o volume esperado de precipitação é de quatro a cinco vezes maior do que a média.

"O El Niño costuma trazer essas variações muito grandes de chuva. Da mesma forma ele às vezes provoca umas estiagens fora de época e ondas de calor. O El Niño,no geral, provoca o aumento da temperatura média, justamente, por conta dessa maior frequência de bloqueios atmosféricos que acontecem também". É o efeito do predomínio das massas de ar quente que influenciam o tempo na região nos próximos dias e serão bem frequentes nas próximas estações, como explica Renan Tristão.