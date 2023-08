Foi assinada na tarde desta sexta-feira (25), a ordem de serviço para início das obras de contenção na Rua José Lourenço, localizada no bairro Borboleta. O contrato foi assinado com a empresa Geox geotécnica e engenharia de obras LTDA, que possui 10 dias úteis, a partir da assinatura, para começar as intervenções. A previsão é que as obras durem oito meses.



Em agosto de 2021, após fortes chuvas, a Rua José Lourenço foi interditada devido aos deslizamentos de encosta. Segundo a Defesa Civil, a interdição ocorreu após várias vistorias no local. O valor da obra é de R$ 4.890.853,82.

De acordo com o secretário de obras, Lincoln Santos, as obras de estabilização serão realizadas através da construção de um muro de concreto armado com tirantes (cortina atirantada), que garante a estabilidade da encosta. “Além da construção do muro, também iremos fazer a rede de drenagem, na parte superior, evitando que a água desça, o que vai garantir a prevenção e dar maior seguridade à encosta”, explica.