Quatro homens, que não tiveram as idades informadas, foram presos após furtarem nove celulares, com valor estimado em mais de R$10mil, de uma vitrine das Lojas Americanas, no Centro de Juiz de Fora nesse sábado (26).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os suspeitos invadiram a loja, pegaram os celulares da vitrine e fugiram. As câmeras de segurança do estabelecimento, e no entorno, mostraram que os homens entraram em um carro, Peugeot 208 branco, que estava estacionado na Getúlio Vargas.

A equipe da PM conseguiu acompanhar a movimentação dos suspeitos, checando a passagem do veículo pelos radares da cidade e na BR-040, onde seguia em fuga sentido Rio de Janeiro. Um cerco e bloqueio foi montado e com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os suspeitos foram presos na BR-040, perto de Itaipava, Rio de Janeiro.

Segundo a PRF, os suspeitos eram de origem chilena e foram identificados como integrantes de uma quadrilha especializada nesse tipo de ação criminosa

Os homens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Itaipava e os celulares foram recuperados na ação.





