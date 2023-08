Um adolescente, de 16 anos, foi assassinado com tiros na cabeça e pescoço na noite desse domingo (27) no Bairro Furtado de Menezes, em Juiz de Fora.

Segundo a Polícia Militar (PM), uma testemunha informou que a vítima estava sentada em via pública quando uma moto, com um ocupante passou pelo local, efetuou vários disparos em direção da vítima e fugiu. O adolescente foi socorrido pela testemunha para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), mas já chegou no local sem vida.

Ainda de acordo com a PM, o crime teria sido motivado por vingança. Até o momento ninguém foi identificado ou preso.