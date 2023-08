Quatro pessoas, dois homens de 33 e 68 anos e duas mulheres de 33 e 57 anos, foram feitas de reféns por três homens encapuzados durante um roubo na residência que estavam na última sexta-feira (25) no Bairro Santa Cruz em Juiz de Fora. Um jovem, de 22 anos, foi identificado como um dos suspeitos do crime.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), uma vítima relatou que estaria saindo de casa quando foi surpreendida pelos suspeitos que determinaram que ela voltasse para dentro de casa. Durante o crime os suspeitos renderam as demais pessoas, que foram colocadas no chão da sala, e questionavam o tempo inteiro onde estaria o cofre e as armas.

Na ação criminosa foram roubados uma televisão 49 polegadas, uma caixa de joias de ouro, com quatro anéis, quatro pulseiras, oito cordões, três pingentes, um cordão grosso de ouro, dois celulares, uma carteira com documentos e diversos cartões e R$1.850.

Após o crime os suspeitos fugiram e não foram localizados.