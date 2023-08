Duas mulheres, de 19 e 46 anos, foram vítimas de um roubo à mão armada e tiveram o carro em que estavam, um Fiat Mobi Easy vermelho, levado no último domingo (27) no Bairro Bom Jardim em Juiz de Fora. Durante a fuga o suspeito do crime efetuou um disparo na direção das vítimas que atingiu um portão e uma parede.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que ao sair de casa foi abordada por um suspeito que, portando arma de fogo, saiu de um outro carro, um Fiat Cronos cinza, anunciou o roubo, ordenou que a vítima e a carona descessem do carro, assumiu a direção do veículo e durante a fuga efetuou o disparo que danificou o portão e a parede da residência. O automóvel que dava cobertura também fugiu do local e a vítima informou que o mesmo também estava armado.

Dois celulares, cartões de créditos e documentos pessoais que estavam no veículo também foram levados. Um dos suspeitos foi identificado e a PM segue no rastreamento. Até o momento, ninguém foi localizado.