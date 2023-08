Nesta semana, Juiz de Fora e região vão enfrentar um período de tempo nublado e chuvoso que deve continuar até a próxima quinta-feira (31). A previsão indica que o céu permanecerá parcialmente nublado com episódios de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas irão variar entre 8°C e 24°C durante a semana, proporcionando um clima mais fresco na região.



Até o momento, a Defesa Civil registrou duas ocorrências relacionadas às chuvas na cidade. No Bairro Vila Esperança 2, houve um escorregamento de talude, enquanto que no Bairro Filgueiras foi observada uma ocorrência de trinca no piso. Esses eventos destacam a importância de monitorar a situação climática e adotar medidas de precaução.

Os registros pluviométricos dos últimos dias também foram significativos. De acordo com a Defesa Civil, o pluviômetro do Rio Paraibuna (Santa Terezinha) acumulou 62.4mm de chuva, enquanto o de Paula Lima registrou 51.59mm e Chácaras Passos Del Rey teve 58.12mm nas últimas 48 horas. Números que refletem a intensidade das chuvas na região.

No que diz respeito às temperaturas, o 5º Distrito de Meteorologia do Inmet, localizado no campus da UFJF, reportou uma máxima prevista de 19°C para esta segunda-feira. A mínima registrada foi de 11,5°C por volta das 3h. A menor temperatura recente em Juiz de Fora, de acordo com o mesmo medidor, foi de 8,9°C no dia 15 de julho.

Na terça-feira (29), espera-se uma máxima de 21°C e mínima de 15°C, com o céu permanecendo nublado e chances de chuva ao longo do dia.

Minas Gerais

Para o estado de Minas Gerais, a previsão indica que na terça-feira (29), a combinação do transporte de umidade do oceano para o interior do continente, juntamente com a configuração dos ventos em baixos níveis da atmosfera, resultará em muitas nuvens e possibilidade de chuva em praticamente todo o estado. Regiões como o centro-leste, sul e norte mineiro podem esperar por chuvas fracas e isoladas. No oeste, pancadas de chuva e trovoadas isoladas são favorecidas pela formação de áreas de instabilidade.