Um homem, de 37 anos, foi preso após furtar duas baterias automobilísticas e uma caixa de ferramentas na manhã do último domingo (27) no Bairro Santa Luzia, Zona Sul de Juiz de Fora. Durante a fuga, o suspeito chegou a pular em um córrego do bairro, mas acabou preso pela Polícia Militar (PM).

De acordo com a PM, a vítima do furto, um vigilante de 31 anos, chegou no local onde trabalha, uma obra de contenção, e sentiu falta dos objetos. O trabalhador recebeu informações de populares sobre o paradeiro do material e, ao final do turno, saiu para procurá-lo. Em uma garagem abandonada ele encontrou as baterias e a caixa de ferramentas e o suspeito do crime, que é morador de rua.

Ao visualizar o vigilante, o suspeito tentou fugir pulando no córrego do bairro. Ele foi cercado por populares e com a chegada da Polícia Militar, retirado do local. Durante uma busca pessoal uma faca foi encontrada e apreendida.

No momento da abordagem o homem reclamou de dores pelo corpo e precisou ser encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). Em foi medicado, liberado e encaminhado para a Delegacia de plantão para as demais providências.