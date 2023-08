A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) lança, nesta terça-feira (29), a cartilha “Cartão de Crédito Consignado: Pare! Pense! Use com moderação!” para conscientização dessa modalidade de crédito, em Juiz de Fora. Segundo o Procon, além de elucidar especificidades do cartão de crédito consignado, o material orienta o consumidor sobre o uso e os cuidados que se deve ter para evitar o superendividamento através desse meio de consignação. Para conferir o material, acesse esse link.



De maneira didática, a cartilha explica as vantagens e desvantagens de se ter um cartão de crédito consignado, além de elucidar quais as diferenças desse formato para outros, como o empréstimo consignado e o cartão de benefício. A cartilha também ilustra para o consumidor como funcionam as taxas, a margem consignável em relação à renda e o pagamento da fatura