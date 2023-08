O município de Juiz de Fora caiu de 78º para 81º no ranking geral do Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) na edição de 2023. O levantamento é feito pela Escola Nacional de Administração Pública - Enap em parceria com a Endeavor, que é uma organização sem fins lucrativos voltada para a formação de empreendedores. Os três primeiros municípios do ranking geral são: São Paulo (SP), Florianópolis (SC) e Joinville (SC), respectivamente.

A avaliação mede sete determinantes com dados disponibilizados em bases públicas abertas, como o Produto Interno Bruto publicado pelo IBGE, indicadores como Alíquota de ICMS e Tempo de Registro, Cadastro e Viabilidade de Nome, entre outros.

Dos sete determinantes, Juiz de Fora melhorou o desempenho em quatro itens. Em infraestrutura, que mede os transportes e condições urbanas, a cidade saiu da 69ª para a 23ª posição. No quesito inovação, saiu da 73ª para 47ª e no item mercado, que leva em consideração o desenvolvimento econômico e potenciais clientes, evoluiu de 60ª para 48ª.

O município também subiu uma colocação no determinante ambiente regulatório, que mede o tempo de processos, a tributação e a complexidade burocrática, saindo da 96ª posição em 2022 para 95ª em 2023.

Nos indicadores em que teve um desempenho menor, Juiz de Fora, registrou queda do 17º para o 22º lugar no item capital humano, em que são avaliados o acesso à qualidade de mão de obra básica e qualificada. Houve queda também no acesso ao capital disponível, da 36ª para a 39ª e, por fim, onde a queda foi mais expressiva, no quesito cultura empreendedora, que identifica a imagem do empreendedorismo, a a diferença foi do 46º para o 76º lugar.