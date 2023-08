Nesta sexta-feira (1), em decorrência do Desfile Cívico que comemora a Semana da Pátria em Benfica, alguns trechos de vias locais serão interditados para o trânsito de veículos, inclusive ônibus urbanos, no horário entre 7h e 12h. Por este motivo, estas linhas terão o itinerário alterado até o término do evento: 715, 716, 717, 724, 728, 735, 736, 741, 743, 744, 746, 755, 757, 766 e 767. O local do desfile será na Rua Henrique Dias, com início marcado para 8h.



As vias com trechos interditados são as seguintes: Rua Henrique Dias (entre a Rua Evaristo da Veiga e Rua Diogo Álvares); Rua Evaristo da Veiga (entre a Av. Inês Garcia e a Rua Henrique Dias); Rua Bento Gonçalves (entre a Rua Martins Barbosa e a Rua Henrique Dias); Rua dos Guararapes (entre a Rua Martins Barbosa e a Rua Henrique Dias); Rua Marília (entre a Rua Martins Barbosa e a Rua Henrique Dias); e a Rua Paulo Garcia (entre a Rua Henrique Dias e a Rua Tomé de Souza). Não serão interditados os cruzamentos da Rua Evaristo da Veiga com a Avenida Inês Garcia; da Rua Evaristo da Veiga com a Rua Martins Barbosa; e da Rua Evaristo da Veiga com a Rua Henrique Dias.



Confira abaixo os desvios de cada linha durante o desfile:

Sentido Centro/Bairro:

- Linha 715: ..., Av. Juscelino Kubitschek, Rua Martins Barbosa, Rua Paulo Garcia, Rua Inês Garcia, Rua Evaristo da Veiga, Rua Dona Ana …

- Linha 767: ..., Av. Juscelino Kubitschek, Rua Porto Seguro, Rua Marília, Rua Tomé de Souza (à direita), Av. Juscelino Kubitschek (à esquerda), Rua Martins Barbosa, Rua Bartolomeu Bueno, Rua Inês Garcia, Av. Juscelino Kubitschek



Sentido Bairro/Centro:

- Linha 715: ..., Rua João Ribeiro Novaes, Rua Dona Ana, Rua Evaristo da Veiga, Rua Inês Garcia, Rua Evaristo da Veiga, …

- Linha 716: ..., Rua dos Guararapes, Rua Dona Ana Salles, Av. Juscelino Kubitschek, …

- Linhas 717: ..., Rua Evaristo da Veiga, Rua Henrique Dias (à esquerda), Rua Bartolomeu Bueno, Av. Inês Garcia, Av. Juscelino Kubitschek …

- Linha 724: ..., Rua Evaristo da Veiga, Rua Dona Ana Salles, Av. Juscelino Kubitschek, …

- Linhsa 728 e 766: ..., Rua Henrique Dias, Rua Bartolomeu Bueno, Rua Inês Garcia, …

- Linha 735: ..., Rua Dona Ana Salles, Av. Juscelino Kubitschek, …

- Linhas 736 e 755: ..., Rua Martins Barbosa, Rua Bartolomeu Bueno, Av. Inês Garcia, …

- Linhas 741, 743, 744 e 746: ..., Av. Antônio Simão Firjam, Av. Juscelino Kubitschek, …

- Linha 757: ..., Rua Evaristo da Veiga, Rua Henrique Dias (à esquerda), Rua Bartolomeu Bueno, Av. Inês Garcia, …