Dois homens, de 31 e 44 anos, foram presos por tráfico, com mais de 100 pedras de crack, maconha e dinheiro, no fim da noite dessa terça-feira (29) no Bairro Ladeira em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), durante um patrulhamento pelas ruas dos bairros Nossa Senhora, Ladeira e adjacências, a equipe visualizou um suspeito parado em frente a uma janela de uma casa abandonada, que seria usada para o tráfico de drogas. Em dado momento, uma pessoa, que estava na janela dentro da casa, lhe entregou algo. Diante da ação, a PM se aproximou e, ao abordar um suspeito, localizou três pedras de crack.

Durante uma busca no interior da casa abandonada, os militares encontraram o homem e, em cima de uma mesa improvisada, uma embalagem com algumas pedras de crack, dinheiro e buchas de maconha.

Ainda segundo a PM, em outro cômodo do imóvel, em um buraco no chão, foi localizado outra embalagem plástica contendo mais pedras de crack, dinheiro, uma balança de precisão e um papel com a contabilidade do tráfico.

Ao todo foram apreendidas 115 pedras de crack, cinco buchas de maconha, R$285, uma balança de precisão e um papel com anotações referentes ao tráfico de drogas.

Os suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido na ação.