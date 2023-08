Um homem, de 30 anos, foi preso e dois adolescentes, de 15 anos, apreendidos, após agredirem, com um pedaço de pau, e roubarem um homem, de 44 anos, nessa terça-feira (29) no Distrito Industrial em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima estava andando pela rua quando foi abordada por dois suspeitos. Um deles, com um pedaço de pau na mão, acertou uma paulada no pescoço e outra na cabeça da vítima, que desmaiou com a agressão e teve o celular roubado pelos suspeitos. A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte por populares onde foi medicada e liberada.

Durante o rastreamento a PM conseguiu localizar os suspeitos. Eles foram encaminhados para a Delegacia de plantão. O aparelho não foi recuperado.