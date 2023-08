A colisão entre uma motocicleta e um automóvel causa uma paralisação no tráfego na esquina entre a Avenida Presidente Itamar Franco e a Rua Chanceler Oswaldo Aranha, na tarde desta quinta-feira (31). De acordo com informações preliminares, há uma vítima ferida. O SAMU está no local para atender os envolvidos no acidente. A Secretaria de Mobilidade Urbana está presente com agentes que desviam o tráfego da via, já que o tráfego na Itamar Franco, na direção São Mateus/Centro está interditado.

*Texto em atualização