Cerca de 25 linhas de ônibus terão mudanças entre esta sexta-feira (1º) e domingo (3), em Juiz de Fora. Segundo a Prefeitura, a mudança é para otimizar o serviço. Algumas alterações também contemplam pedidos da população. Entre os destaques, está a inclusão de mais horários nas linhas 107 (Vila Montanhesa), 145 (Centenário/Santa Efigênia), 516 (São Pedro), 533 (São Pedro), 547 (Nossa Senhora de Fátima) e o retorno de circulação aos sábados da linha 720 (Santa Lúcia). As linhas 120(Vista Alegre/ Santa Luzia) e 306 (Retiro) sofrerão ajustes, não haverá inclusão de horários nesses casos.

Confira abaixo as linhas que passam por mudanças:

A partir de sexta-feira, 1º: 107 (Vila Montanhesa), 112 (Santa Terezinha/Mundo Novo), 120 (Vista Alegre/Santa Luzia), 130 (Bandeirantes – Via Garganta do Dilermando/São Geraldo), 132 (Bandeirantes/Ipiranga), 145 (Centenário/Santa Efigênia), 201 (Progresso), 204 (Santa Paula), 205 (Santa Paula), 210 (Santa Paula), 306 (Retiro), 307 (Retiro/Floresta), 516 (São Pedro), 533 (São Pedro), 538 (Morada do Serro/Via Jardim Casa Blanca/Adolpho Vireque), 548 (Adolpho Vireque/Via Jardim Casa Blanca/Morada do Serro), 547 (Nossa Senhora de Fátima), 646 (Milho Branco/Av. Rio Branco), 710 (Novo Triunfo) e 758 (Novo Triunfo II).

A partir de sábado, 2: 104 (Granjas Betânia/Santa Luzia), 108 (Granjas Betânia/Santa Luzia), 301 (Usina Quatro) e 720 (Santa Lúcia).

A partir de domingo, 3: 523 (Monte Verde)

Veja no link da Prefeitura a mudança completa.