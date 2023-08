A equipe do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Leste Linhares leva o projeto “Cras Móvel” ao bairro Santa Rita neste sábado (2), em Juiz de Fora. A ação será realizada de 8h às 12h, na Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua José Vicente, 390.



Esse serviço tem o objetivo de facilitar o acesso de moradores aos serviços socioassistenciais. Além disso, nele é possível obter encaminhamentos para segunda via de documentos, cadastros de programas sociais, orientações sobre o programa Bolsa Família e BPC, agendamento e recadastramento do Cadastro Único (CadÚnico).

Os interessados devem levar os documentos originais e cópias da carteira de identidade, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do comprovante de residência. Para atualização ou cadastramento no Cadúnico é necessário também apresentar a carteira de trabalho de todas as pessoas da casa.