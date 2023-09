Três pessoas, dois homens de 19 e 23 anos e uma mulher de 20 anos, ficaram feridas em um acidente durante o "rolezinho" na madrugada desta sexta-feira (1º) em Juiz de Fora. A ocorrência aconteceu entre a Rua Padre Café e a Avenida Presidente Itamar Franco, na Zona Sul da cidade.

Segundo a Polícia Militar (PM), durante um patrulhamento preventivo, com a finalidade de coibir o "rolezinho", os militares se depararam com as duas motos envolvidas no acidente, que bateram lateralmente.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a jovem, que está grávida de três meses, teve ferimentos leves e foi encaminhada para o Hospital Maternidade Terezinha de Jesus (HTMJ).Já os dois jovens foram encaminhados para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) e se queixaram de dores nas costas.

Ainda, conforme informações da PM, durante a abordagem e fiscalização dos veículos, irregularidade quanto a supressão das placas, para que não fosse identificados, foram constatadas. O jovem, de 19 anos, foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão depois de receber o atendimento médico. Já o jovem, de 23 anos, permaneceu internado no HPS. Não há informações sobre seu estado de saúde.

As motos foram notificadas e removidas para o pátio credenciado do Detran.