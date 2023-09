Na próxima semana, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) irá realizar manutenções programadas de rede elétrica em três regiões de Juiz de Fora. Com isso, os serviços podem comprometer o sistema de fornecimento de água pela Companhia de Saneamento Municipal (Cesama).

Na segunda-feira (4) os trabalhos acontecem na área da Elevatória Recanto dos Lagos II, com horário previsto entre 10h e 17h, podendo interromper o abastecimento no bairro Recanto dos Lagos. Na terça, 5, a manutenção será realizada na região onde está localizado o Booster Agulhas Negras, entre 9h e 12h, podendo interromper o abastecimento de parte do bairro Monte Castelo.

Na quarta-feira (6) será a vez da região Leste, onde a Cemig irá realizar, entre 9h e 12h, uma manutenção programada da rede elétrica da área do Reservatório Alto Grajaú. Com isso, o abastecimento de água poderá ficar prejudicado nos bairros Bonfim, Grajaú, Jardim das Flores, Loteamento Bom Jardim, Marumbi, Nossa Senhora Aparecida, Recanto das Pedras, São Tarcísio, Três Moinhos, Vila Santa Rita de Cássia, Vila Sô Neném e Vitorino Braga.

A Cesama pede a compreensão dos moradores dessas regiões e orienta para que economizem água durante os trabalhos. Tão logo a energia elétrica seja restabelecida, o abastecimento será retomado.