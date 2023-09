Nessa terça-feira (30), a Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) aprovou o Projeto de Lei (PL) proposto pela vereadora Laiz Perrut (PT) que, com a aprovação do Executivo, torna possível assegurar a gratuidade nos meios de transportes coletivos municipais aos portadores de doenças raras que necessitem de tratamento continuado e cuja interrupção possa acarretar agravamento de seu estado de saúde.



De acordo com a vereadora, entre as demandas para o adequado tratamento dos usuários deste serviço está o transporte até o estabelecimento de saúde: “Considerando a diversidades de CID [Código Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde], raridade dos casos e especificidade de cada doença, torna-se necessária a elaboração de propostas de gratuidade no transporte coletivo que abarquem as DR [doenças raras], demarcando a necessidade de alternativas legais que proporcionem auxílio a esses usuários”, defende.

O Ministério da Saúde aponta que doença rara (DR) é aquela que afeta até 65 pessoas em 100 mil habitantes, ou seja, 1,3 pessoa para cada 2 mil indivíduos. Estima-se que existam de seis a oito mil tipos de DR, que são classificadas de acordo com a incidência, raridade, gravidade e diversidade. Para comprovação prevista no PL aprovado pela Casa Legislativa, a doença e o respectivo CID deverão ser atestados por médico de órgão oficial de saúde. O direito à gratuidade poderá se estender a um acompanhante nos casos de comprovada necessidade.

O PL segue agora para sanção do Poder Executivo.

Tags:

Doenças Raras | Saúde