Ao longo deste sábado (2), a Associação Parceria Juiz de Fora, sociedade civil sem fins lucrativos, realizou 58 procedimentos de esterilização em cães e gatos cadastrados previamente em uma lista de espera em dois pontos do Bairro Santa Terezinha, na Zona Nordeste de Juiz de Fora. Ao todo,foram 124 operações, contando com as 66 executadas nessa sexta-feira (1º).

De acordo com o presidente da instituição, Frederico Fagundes, os animais atendidos têm de 3kg a 40kg e idades entre seis meses e sete anos, para garantir a segurança das intervenções cirúrgicas. A ideia é que os eventos de castração na cidade ocorram de maneira mensal, passando por diferentes localidades da cidade. “É um benefício muito importante para a vida do animal. As fêmeas param de entrar no cio, o que evita gravidezes psicológicas e previne o câncer de útero nas cadelas e gatas e previne o câncer de próstata e testículo nos cães e gatos. A longo prazo, vai atuar no controle da população de cães de rua. Desse modo, auxilia no combate aos maus-tratos e no abandono.”

O presidente da associação orienta que os tutores de animais que ainda não são castrados podem fazer contato com a sociedade civil por meio das redes sociais @assparceriaJF ou, por meio do telefone: (32)98885-6583. Frederico ressalta que, por segurança, algumas raças não podem ser atendidas pela iniciativa, como os que são braquicefálicos- que têm anatomia marcada por focinhos mais curtos, como Pug, Shih-Tzu, Bulldogs, Lhasa-Apso,entre outros, além de outras raças que são mais sensíveis à anestesia, como Yorkshire e Lulu da Pomerânia.

Evitar o abandono e a superpopulação

O trabalho feito pela Associação Parceria Juiz de Fora é fomentado por emenda parlamentar do deputado estadual Noraldino Júnior (PSC), que destinou R$5.120.440,00 para a sociedade sem fins lucrativos para a realização deste trabalho. Noraldino esteve na Praça do Bairro Santa Terezinha na manhã deste sábado (2), durante a realização do trabalho na unidade móvel de castração.

Para o parlamentar, é essencial oferecer meios para controlar a população de animais, o que vai diminuir o número de abandonos e maus-tratos. “É um trabalho muito sério,São os veterinários do Brasil com maior experiência em cirurgia de castração. Esse programa é o que atende o maior número de animais com menor índice de complicação pós cirúrgicas, porque a incisão, o corte é muito pequeno para que facilite a recuperação do animal no pós-operatório”.

Noraldino ressalta que o trabalho com a conscientização vem de uma luta de muitos anos na cidade, de protetores animais e pessoas ligadas a essa causa. Ele pondera que esses esforços colaboraram para desmistificar a impressão que a população tinha, de que a esterilização seria algo muito complexo e invasivo. “Com boa vontade e pouco recurso, mostramos que é possível fazer um serviço bem feito e atender a muitos animais. Isso, inclusive, interfere no mercado. O valor de uma castração que era de R$ 2 mil, ficou demonstrado que é possível fazer com qualidade, com a melhor equipe e o melhor material por menos de R$200. Isso fez com que a população fosse despertada para os benefícios da castração com a vinculação de um trabalho educativo para que essa visão fosse transformada.”