Um jovem, de 19 anos, foi preso por tráfico de drogas, com 100 papelotes de cocaína neste domingo (03) no Bairro Vila Ideal em Juiz de Fora. A prisão aconteceu em um local conhecido como "Boca do Guaruá".

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), durante um patrulhamento da operação ocupação, a equipe visualizou o jovem fazendo o tráfico de drogas na "Boca do Guaruá". O suspeito ainda tentou fugir dos policiais após ser abordado, mas acabou sendo contido.

Durante uma busca pessoal foram encontrados 100 papelotes de cocaína, que estavam na blusa do suspeito, R$95 e um celular.



Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Plantão juntamente com o material apreendido na ação.