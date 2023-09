Um jovem de 18 e uma jovem de 21 anos, roubaram um Renault Logan prata, de um taxista, de 62 anos, e acabaram preso na noite desse domingo (3) no Bairro São Benedito em Juiz de Fora. O taxista foi ameaçado com uma faca, que foi apreendida pela Polícia Militar (PM).

De acordo com informações da PM, a vítima relatou que o casal teria solicitado uma corrida da cidade de Bicas até o Bairro Floresta e que ao chegar próximo do local de desembarque, o jovem pediu que a vítima parasse às margens da rodovia, momento que o suspeito, segurando a faca por baixo da camisa, anunciou o roubo, ordenou que o motorista descesse do carro e fugiu com o veículo.

A equipe da Polícia Militar realizou o cerco e bloqueio e se deparou com o automóvel em fuga, sentido Bairro São Benedito. O casal foi abordado, na Rua Agilberto Costa, preso e encaminhado para a Delegacia de plantão para as demais diligências.