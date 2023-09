Nesta segunda-feira (4), a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) está remodelando a rede de esgoto da Rua Joaquim Marques Coimbra, do início ao número 510, no Bairro Marumbi. Para que essa manutenção seja concluída, o trecho entre as ruas Barão do Retiro e Silvestre Araújo Porto ficará interditado, diariamente, entre 7h30 e 17h.



Segundo a Cesama, as obras iniciaram nesta segunda e devem se estender até meados de outubro. Por causa disso, as linhas de ônibus que circulam na via (203, 209 e 249) vão ter o itinerário alterado somente no sentido Centro/bairro, seguindo o seguinte trecho: Rua Barão do Retiro, Rua Silvestre Araújo Porto (à direita) até esquina com Rua Joaquim Marques Coimbra, realizando manobra de retorno e voltando ao itinerário normal da linha.