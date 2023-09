Em agosto deste ano, Juiz de Fora vivenciou o mês de agosto mais chuvoso dos últimos 37 anos. Segundo fornecidos pela Estação Meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foram registrados 69,2 milímetros de chuva. O último registro de chuvas alto como esse foi em agosto ocorreu em 1986, onde o Inmet registrou um volume de 77,2 milímetros de chuva no mês.



Segundo a normal climatológica (1991 - 2020) do Inmet, historicamente o segundo mês que apresenta o menor volume de chuva (18,5mm). Ao todo foram quatro frentes frias associadas a massas de ar polar de moderada a alta intensidade que se deslocaram pelo litoral da região sudeste do país e que influenciaram as chuvas e temperaturas registradas na cidade.

A Defesa Civil aponta que o período chuvoso na região sudeste do Brasil ocorre entre os meses de outubro a março. Porém, as primeiras pancadas de chuva costumam acontecer na segunda quinzena de setembro, evidenciando o declínio da estação seca. Eduardo Oliveira, geógrafo e supervisor de mapeamento e monitorização de riscos da Defesa Civil, explica que a chuva fora de época em agosto ocorreu devido à ampla oscilação das condições meteorológicas, com alternâncias de atuação de massas de ar frias e quentes: “Estamos sobre a atuação do fenômeno climático El Niño de forte intensidade, que tende a provocar condições mais extremas. Isso proporcionou a ocorrência de chuvas mais severas e com volumes mais significativos, como a ocorrência de granizo em algumas regiões da cidade, no dia 20 de agosto”, afirma.