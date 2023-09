Entre os dias 7 e 10 de setembro, quem for utilizar ônibus para assistir o Torneio das Campeãs, que ocorrerá no estacionamento do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, poderá contar com ônibus extras partindo de várias regiões da cidade, como locais da Zona Rural e também dos bairros Linhares, Filgueiras e Centro.



O valor da passagem é de R$3,75 por trecho. No Centro, o local de partida do ponto da linha especial 517 – Estádio será na Avenida Pres. Itamar Franco, 992, em frente ao Procon. Dois ônibus circulam sem parar entre 8h e 4h da madrugada na quinta-feira (7), na sexta-feira (8), e no sábado (9). Já no domingo (10), a circulação dos carros será das 8h à meia-noite.

Confira abaixo os horários de cada itinerário:

Sarandira e Caeté

Dia 7, quinta-feira:

19h - Faz. Independência, Sarandira, Passo da Pátria, Caeté e Estádio.

1h – Estádio, Caeté, Passo da Pátria, Sarandira e Fazenda Independência.



Dia 8, sexta-feira:

19h - Faz. Independência, Sarandira, Passo da Pátria, Caeté e Estádio.

3h – Estádio, Caeté, Passo da Pátria, Sarandira e Faz. Independência.



Dia 9, sábado:

6h - Faz. Independência, Sarandira, Passo da Pátria, Caeté e Estádio.

12h30 - Estádio, Caeté, Passo da Pátria, Sarandira, Faz. Independência.

19h - Faz. Independência, Sarandira, Passo da Pátria, Caeté e Estádio.

3h – Estádio, Caeté, Passo da Pátria, Sarandira e Faz. Independência.



Dia 10, domingo:

14h - Faz. Independência, Sarandira, Passo da Pátria, Caeté e Estádio.

Após o término do último show: Estádio, Caeté, Passo da Pátria, Sarandira e Faz. Independência.



Santana, Buieié, Rosário e Penido:

Dia 7, quinta-feira:

19h - Santana, Buieié, Rosário, Penido e Estádio.

1h - Estádio, Penido, Rosário, Buieié e Santana.



Dia 8, sexta-feira:

19h - Santana, Buieié, Rosário, Penido e Estádio.

3h - Estádio, Penido, Rosário, Buieié e Santana.



Dia 9, sábado:

6h - Santana, Buieié, Rosário, Penido e Estádio.

12h30 - Estádio, Penido, Rosário, Buieié e Santana.

19h - Santana, Buieié, Rosário, Penido e Estádio.

3h - Estádio, Penido, Rosário, Buieié e Santana.



Dia 10, domingo:

14h - Santana, Buieié, Rosário, Penido e Estádio.

Após o término do último show: Estádio, Penido, Rosário, Buieié e Santana



Palmital, Valadares e Toledos:

Dia 7, quinta-feira:

19h - Palmital, Valadares, Toledos e Estádio.

1h - Estádio, Toledos, Valadares e Palmital.



Dia 8, sexta-feira:

19h - Palmital, Valadares, Toledos e Estádio.

3h - Estádio, Toledos, Valadares e Palmital.



Dia 9, sábado:

6h - Palmital, Valadares, Toledos e Estádio.

12h30 - Estádio, Toledos, Valadares e Palmital.

19h - Palmital, Valadares Toledos e Estádio.

3h - Estádio, Toledos, Valadares e Palmital.



Dia 10, domingo:

14h - Palmital, Valadares, Toledos e Estádio.

Após o término do último show: Estádio, Toledos, Valadares, Palmital.



Granjeamento Humaitá, Humaitá e Igrejinha

Dia 7, quinta-feira:

19h - Granjeamento Humaitá, Humaitá, Igrejinha e Estádio.

1h - Estádio, Igrejinha, Humaitá e Granjeamento Humaitá.



Dia 8, sexta-feira:

19h - Granjeamento Humaitá, Humaitá, Igrejinha e Estádio.

3h - Estádio, Igrejinha, Humaitá e Granjeamento Humaitá.



Dia 9, sábado:

6h - Granjeamento Humaitá, Humaitá, Igrejinha e Estádio.

12h30 – Estádio, Igrejinha, Humaitá e Granjeamento Humaitá.

19h - Granjeamento Humaitá, Humaitá, Igrejinha e Estádio.

Igrejinha, Humaitá e Granjeamento Humaitá.



Dia 10, domingo:

14h - Granjeamento Humaitá, Humaitá, Igrejinha e Estádio.

Após o término do último show: Estádio, Igrejinha, Humaitá e Granjeamento Humaitá.



Ponte Estrela, Torreões, Via Lagoa

Dia 7, quinta-feira:

19h - Ponte Estrela, Estrada de Pirapetinga, Torreões, Fundão, Estrada da Lagoa e Estádio.

1h - Estádio, Estr. da Lagoa, Fundão, Torreões, Estr. de Pirapetinga e Ponte Estrela.



Dia 8, sexta-feira:

19h - Ponte Estrela, Estr. Pirapetinga, Torreões, Fundão, Estrada da Lagoa e Estádio.

3h - Estádio, Estrada da Lagoa, Fundão, Torreões, Estr. Pirapetinga e Ponte Estrela.



Dia 9, sábado:

6h - Ponte Estrela, Estr. Pirapetinga, Torreões, Fundão, Estr. Lagoa e Estádio.

12h30 - Estádio, Estr. da Lagoa, Fundão, Torreões, Estr. de Pirapetinga e Ponte Estrela.

19h - Ponte Estrela, Estr. de Pirapetinga, Torreões, Fundão, Estr. da Lagoa e Estádio.

3h - Estádio, Estrada da Lagoa, Fundão, Torreões, Estr. Pirapetinga e Ponte Estrela.



Dia 10, domingo:

14h - Ponte Estrela, Estr. de Pirapetinga, Torreões, Fundão, Estr. da Lagoa e Estádio.

Após o término do último show: Estádio, Estrada da Lagoa, Fundão, Torreões, Estrada de Pirapetinga e Ponte Estrela.



Pedra Negra, Galpão, Peões, Jacutinga e Torreões

Dia 7, quinta-feira:

19h - Pedra Negra, Galpão, Peões, Jacutinga, Torreões, Entroncamento e Estádio.

1h - Estádio, Entroncamento, Torreões, Pedra Negra, Galpão, Peões e Jacutinga.



Dia 8, sexta-feira:

19h - Pedra Negra, Galpão, Peões, Jacutinga, Torreões, Entroncamento e Estádio.

3h - Estádio, Entroncamento, Torreões, Pedra Negra, Galpão, Peões e Jacutinga.



Dia 9, sábado:

6h - Pedra Negra, Galpão, Peões, Jacutinga, Torreões, Entroncamento e Estádio.

12h30 - Estádio, Entroncamento, Torreões, Pedra Negra, Galpão, Peões e Jacutinga.

19h - Pedra Negra, Galpão, Peões, Jacutinga, Torreões, Entroncamento e Estádio.

3h - Estádio, Entroncamento, Torreões, Pedra Negra, Galpão, Peões e Jacutinga.



Dia 10, domingo:

14h - Pedra Negra, Galpão, Peões, Jacutinga, Torreões, Entroncamento e Estádio.

Após o término do último show: Estádio, Entroncamento, Torreões, Pedra Negra, Galpão, Peões e Jacutinga.



Angolinha, Privilégio, Grotão, Pires e Monte Verde

Dia 7, quinta-feira:

19h - Angolinha, Privilégio (divisa), Grotão, Pires, Monte Verde e Estádio.

1h - Estádio, Monte Verde, Pires, Grotão, Privilégio (divisa) e Angolinha.



Dia 8, sexta-feira:

19h - Angolinha, Privilégio (divisa), Grotão, Pires, Monte Verde e Estádio.

3h - Estádio, Monte Verde, Pires, Grotão, Privilégio (divisa) e Angolinha.



Dia 9, sábado:

6h - Angolinha, Privilégio (divisa), Grotão, Pires, Monte Verde e Estádio.

12h30 - Estádio, Monte Verde, Pires, Grotão, Privilégio (divisa) e Angolinha.

19h - Angolinha, Privilégio (divisa), Grotão, Pires, Monte Verde e Estádio.

3h - Estádio, Monte Verde, Pires, Grotão, Privilégio (divisa) e Angolinha.



Dia 10, domingo:

14h - Angolinha, Privilégio (divisa), Grotão, Pires, Monte Verde e Estádio.

Após o término do último show: Estádio, Monte Verde, Pires, Grotão, Privilégio (divisa) e Angolinha.



Varginha, Chapéu D’Uvas e Paula Lima

Dia 7, quinta-feira:

19h – Varginha, Chapéu D’Uvas, Paula Lima e Estádio.

1h - Estádio, Varginha, Paula Lima e Chapéu D’Uvas.



Dia 8, sexta-feira:

19h - Varginha, Chapéu D’Uvas, Paula Lima e Estádio.

3h - Estádio, Varginha, Paula Lima e Chapéu D’Uvas.



Dia 9, sábado:

6h -Varginha, Chapéu D’Uvas, Paula Lima e Estádio.

12h30 – Estádio, Varginha, Lima e Chapéu D’Uvas.

19h – Varginha, Chapéu D’Uvas, Paula Lima e Estádio.

3h - Estádio, Varginha, Paula Lima e Chapéu D’Uvas.



Dia 10, domingo:

14h - Varginha, Chapéu D’Uvas, Paula Lima e Estádio.

Após o término do último show: Estádio, Varginha, Paula Lima e Chapéu D’Uvas.



Pedra Branca, Sítio da Ana, Náutico

Dia 7, quinta-feira:

19h - Pedra Branca, “Sítio da Ana”, Náutico e Estádio.

1h – Estádio, Náutico, “Sítio da Ana” e Pedra Branca.



Dia 8, sexta-feira:

19h - Pedra Branca, “Sítio da Ana”, Náutico e Estádio.

3h - Estádio, Náutico, “Sítio da Ana” e Pedra Branca.



Dia 9, sábado:

6h - Pedra Branca, “Sítio da Ana”, Náutico e Estádio.

12h30 - Estádio, Náutico, “Sítio da Ana” e Pedra Branca.

19h - Pedra Branca, “Sítio da Ana”, Náutico e Estádio.

3h - Estádio, Náutico, “Sítio da Ana” e Pedra Branca.

Dia 10, domingo:

14h - Pedra Branca, “Sítio da Ana”, Náutico e Estádio.

Após o término do último show: Estádio, Náutico, Sítio da Ana e Pedra Branca.



Filgueiras

Dia 7, quinta-feira:

19h - Filgueiras e Estádio.

1h - Estádio e Filgueiras.



Dia 8, sexta-feira:

19h - Filgueiras e Estádio.

3h - Estádio e Filgueiras.



Dia 9, sábado:

7h - Filgueiras e Estádio.

12h30 – Estádio e Filgueiras.

19h - Filgueiras e Estádio.

3h - Estádio e Filgueiras



Dia 10, domingo:

14h - Filgueiras e Estádio.

Após o término do último show: Estádio e Filgueiras.



Linhares

Dia 7, quinta-feira:

19h - Vila Almeida, Linhares e Estádio.

1h – Estádio, Linhares e Vila Almeida.



Dia 8, sexta-feira:

19h - Vila Almeida, Linhares e Estádio.

3h – Estádio, Linhares e Vila Almeida.



Dia 9, sábado:

7h - Vila Almeida, Linhares e Estádio..

12h30 – Estádio, Linhares e Vila Almeida.

19h - Vila Almeida, Linhares e Estádio.

3h – Estádio, Linhares e Vila Almeida.



Dia 10, domingo:

14h - Vila Almeida, Linhares e Estádio.

Após o término do último show: Estádio, Linhares e Vila Almeida