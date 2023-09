No feriado nacional que celebra a Independência do Brasil nesta quinta-feira (7) não haverá atendimento no Hemominas de Juiz de Fora. No entanto, o hemocentro funcionará na sexta-feira (8), que é ponto facultativo e também no sábado (9). Nos dois dias, as doações ocorrem das 7h às 12h. Para doar, os interessados precisam realizar agendamento, que pode ser feito por meio do site da instituição.