O terceiro autor do homicídio, que vitimou um jovem de 23 anos em uma barbearia no Bairro Industrial no dia 18 de agosto, foi apreendido nesta terça-feira (5) durante ação conjunta das Polícias Civil e Militar. Segundo a Polícia Civil, o adolescente infrator de 17 anos ficará à disposição da Justiça, assim como já estão os outros dois envolvidos.

O assassinato aconteceu na Rua Avelino Milagres. O alvo tinha entrado no estabelecimento, onde cortava o cabelo, quando os três autores chegaram armados e executaram a vítima, fugindo na sequência, para o Bairro Jóquei Clube, onde os outros dois suspeitos foram detidos.