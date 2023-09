Um homem fingindo ser funcionário dos Correios tentou roubar uma idosa, de 75 anos, armado com uma faca, no fim da manhã dessa terça-feira (5) no Bairro Esplanada em Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem tocou a campainha da casa e quando foi atendido anunciou o roubo, armado com uma faca. A vítima reagiu e começou a gritar, momento em que a faca caiu no chão. O suspeito então pegou a faca e fugiu do local sem levar nada.

Até o momento ninguém foi identificado. A PM segue no rastreamento.